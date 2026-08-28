Theate al Bologna: le indiscrezioni di ieri e l’affare in chiusura

28/08/2026 | 13:55:25

Il Bologna ha chiuso l’operazione Theate per la difesa, si tratta di un gradito ritorno. Totalmente confermate le indiscrezioni di Loic Tanzi de L’Equipe alle 15,35 di ieri e che avevamo confermato nella serata di ieri. Operazione in prestito con diritto di riscatto per circa 15 milioni con l’Eintracht Francoforte, una richiesta precisa (esaudita) dell’allenatore Tedesco che lo aveva guidato da ct del Belgio.

Foto: Instagram Eintracht