The National, la lettera a Boris Johnson: “Anche se non puoi rivendicare la vittoria dell’Inghilterra come un successo della Brexit, siamo sicuri che…”

Dopo la copertina con Roberto Mancini nelle vesti di Braveheart, il quotidiano scozzese torna ancora a stuzzicare l’Inghilterra, pubblicando una lettera indirizzata al primo ministro Boris Johnson. Ecco il contenuto:

“Caro Primo Ministro, non siamo sicuri se stavi guardando la partita domenica o se ti siedi davanti alla tv giusto il tempo per un breve servizio fotografico, ma l’Inghilterra ha perso contro l’Italia nella finale di Euro 2020. In Scozia, come forse saprai, il senso di sollievo è stato immenso. Siamo stati salvati da un altro mezzo secolo di ascolto delle glorie del 2021, più o meno come abbiamo già sofferto dal 1966, quando l’Inghilterra ebbe la fortuna di vincere la Coppa del Mondo. Siamo sicuri che sarai d’accordo sul fatto che il VAR e la tecnologia della linea di porta siano stati una gradita aggiunta al gioco. Anche se potresti essere sconvolto per non essere stato in grado di rivendicare una vittoria dell’Inghilterra come un successo diretto della Brexit (dato che non ce ne sono ancora altri da trovare), siamo altrettanto sicuri che sarai magnanimo nella sconfitta”.

Foto: Twitter The National