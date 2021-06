The Guardian Sport celebra la vittoria dell’Italia: “Bellissimo”

Nella prima pagina odierna, 12 giugno 2021, il quotidiano inglese The Guardian Sport ha dedicato grande spazio al successo dell’Italia, che ieri ha vinto per 3-0 contro la Turchia nella gara inaugurale degli Europei. Questo il titolo scelto: “Bellissimo”, con la foto di Ciro Immobile in apertura.

FOTO: Prima pagina The Guardian Sport 12/06/21