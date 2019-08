The Guardian: accordo tra Bordeaux e Arsenal per Koscielny

Laurent Koscielny è in procinto di lasciare l’Arsenal dopo nove stagioni per tornare in Francia, al Bordeaux. Questo quanto riportato dal The Guardian, che scrive di un accordo trovato per 5 milioni di euro e di visite mediche già fissate per martedì. Il difensore aveva rifiutato di partire per il tour pre-stagionale negli USA dopo che i Gunners avevano rifiutato di lasciarlo partire a parametro zero anticipando di un anno la scadenza del contratto. Ora le loro strade sono pronte a dividersi.

Foto: Sky Sports UK