The Best Fifa Football Awards 2020: Son vince il Premio Puskas per il gol più bello

Son Heung-min, attaccante del Tottenham ha vinto il Premio Puskas per il gol più bello in occasione dei The Best Fifa Football Awards 2020. La rete scelta è quella segnata al Burnley un anno fa, dopo essere partito in slalom da prima della metà campo. Il coreano ha commentato così: “Non pensavo potesse essere un gol così bello“.

Foto: Daily Express