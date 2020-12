The Best Fifa Football Awards 2020: Neuer eletto miglior portiere

Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, è stato eletto miglior portiere del 2020 in occasione dei The Best Fifa Football Awards. Neuer ha conquistato, nella stagione precedente, il campionato tedesco, la Champions League e la Coppa di Germania. Queste le parole del portiere della Nazionale tedesca, grande protagonista nei successi del suo club: “Sono tempi difficili, senza tifosi negli stadi, ma la nostra squadra ha dimostrato una grande mentalità“.

Foto: twitter Bayern Monaco