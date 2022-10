The Athletic: un fondo americano vuole l’Udinese. Club valutato 200 milioni di euro

Un fondo americano ha messo gli occhi sull’Udinese. E, secondo quanto riportato da The Athletic, la famiglia Pozzo sarebbe in trattative avanzate per vendere una quota significativa del club bianconero. L’accordo dovrebbe includere anche una quota di minoranza del Watford, probabilmente intorno al 10% del totale. A tentare l’acquisto del club friulano sarebbe il fondo statunitense 890 Fifth Avenue Partners, specializzato in investimenti nel campo dei media e dello sport. Secondo il portale sarebbe Patricio Teubale, esperto di media e sport nonché fondatore della Cucu Sports ed ex Ceo del Palermo di Zamparini, ad guidare la trattativa con i Pozzo. L’Udinese viene valutata circa 200 milioni, mentre l’attuale valutazione del Watford è di circa 168 milioni, a meno che non riesca nell’intento di tornare in Premier League. Già in passato alcuni potenziali investitori si sono mossi per l’acquisto del club bianconero ma, almeno fino ad oggi, Pozzo non ha mai ceduto alle proposte avanzate.

Foto: sito Udinese