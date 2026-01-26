The Athletic: il Nottingham Forest offre 35 milioni di sterline per Mateta

26/01/2026 | 18:00:25

La Juventus ha accarezzato a lungo il sogno Mateta, ma senza presentarsi con l’offerta che il Crystal Palace avrebbe gradito dopo gli accordi con il suo entourage. Adesso l’attaccante è un obiettivo concreto del Nottingham Forest, secondo quanto riportato da David Ornstein per The Athletic è pronta un’offerta di 35 milioni di sterline per Mateta. Ma il Crystal Palace prenderebbe in considerazione solo una proposta di 40 milioni di sterline e prima deve ingaggiare un sostituto.

Foto: X Crystal Palace