The Athletic: il Manchester United comunica l’esonero a Amorim

05/01/2026 | 11:10:45

Il Manchester United esonera Ruben Amorim. Una notizia lanciata da David Ornstein per The Athletic e subito copiata, con effetto immediato, dai presunti specialisti spagnoli-inglesi. Scherzi a parte, l’effetto immediato è per Amorim che evidentemente paga risultati pessimi e se ne va dopo un profitto inferiore alle attese. Per il momento il club inglese, sempre secondo The Athletic, verrà affidato a Darrem Fletcher ad interim.

Foto: sito Manchester United