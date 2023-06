The Athletic: accordo Tielemans-Aston Villa, visite in corso

Dopo la retrocessione con il Leicester e il successivo addio alle Foxes, Yuri Tielemans rimarrà in Premier League con la maglia dell’Aston Villa. Il centrocampista belga secondo il portale inglese The Athletic in questi minuti si sta sottoponendo alle visite mediche di rito con il club per poi essere annunciato nelle prossime ore. Per Unay Emery dunque arriva un centrocampista duttile per il suo modo di giocare, specialmente in vista della prossima Conference League, competizione a cui l’Aston Villa si è qualificata all’ultima giornata di Premier League ai danni del Tottenham.

Foto: Tielemans Sito Premier League