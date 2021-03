Thauvin sul futuro: “Non so cosa succederà, vedremo. Ho un ottimo rapporto con Longoria”

A Marsiglia saranno settimane intense sul fronte rinnovi, soprattutto quello di Florian Thauvin, un nome da qualche tempo caldo nel mercato italiano (Milan su tutte), a causa dell’incertezza se rinnovi con l’OM o decida di andar via. Il fantasista transalpino ne ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Brest: “È una stagione difficile per me, anche per questo. Lo immaginavo: ci poniamo tante domande quando non siamo al 100%, non è facile. Non ho idea di cosa succederà in futuro: ho sempre avuto un ottimo rapporto con Pablo Longoria e vedremo cosa accadrà. Con il nuovo assetto dirigenziale, si è tutto rimescolato. E allora perché no?”.

Foto: The Sun