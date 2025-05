Thauvin sui social: “Alle volte bisogna scomparire per ritrovare se stessi”

22/05/2025 | 22:00:26

Florian Thauvin è lontano dal campo dallo scorso 10 marzo, giorno del pareggio per 1-1 contro la Lazio all’Olimpico. Fascite plantare, un infortunio fastidioso che ha di fatto messo fine in anticipo alla sua stagione. Nonostante lo stop, il capitano bianconero resta molto attivo sui social: l’ultima foto pubblicata su Instagram: “Alle volte bisogna scomparire per ritrovare se stessi.”

Foto: Instagram Udinese