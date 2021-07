Thauvin rivela: “A gennaio ho ricevuto una proposta dal Milan. Qui in Messico ho tutto per essere felice”

Florian Thauvin, esterno francese oggi in Messico tra le fila del Tigres, nel corso di un’intervista a Multimedios ha rivelato di aver avuto tantissime offerte di trasferimento. “Ho ricevuto un’offerta da Paolo Maldini a gennaio per il Milan, poi anche il Marsiglia mi ha fatto una grande proposta, ma ne ho ricevute altra anche da Lione e Atletico Madrid. Successivamente è arrivato il Tigres e tutto è stato deciso. Non mi piace parlare di soldi, non sono in Messico per questo, ma anche in Francia, Spagna e Italia mi offrivano parecchi soldi. Se avessi voluto giocare per soldi sarei andato in Cina o in Arabia Saudita. Qui in Messico ho tutto per essere felice: giocare a calcio, i tifosi, un grande club, vincere dei titoli, qui ho tutto”.

FOTO: Twitter Tigres