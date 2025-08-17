Thauvin protagonista al ritorno in Francia: i tifosi del Lens e il tecnico Sage lo applaudono

17/08/2025 | 11:17:57

Nonostante il debutto amaro in Ligue1, il ritorno in Francia di Thauvin ha entusiasmato i tifosi del club. L’ex Udinese, rientrato in patria da qualche settimana, ha fatto il suo ingresso in campo nel secondo tempo della sconfitta per 1-0 contro il Lione, ma è riuscito a dare una scossa alla squadra, nonostante non sia bastata per portare i suoi al pareggio. Il tecnico Pierre Sage ha commentato così la prestazione di Thauvin in zona mista: “Ha avuto un impatto sull’avversario perché dobbiamo stare attenti a lui. In questo senso, credo che il suo ingresso sia stato anche un segnale della nostra migliore prestazione nel secondo tempo. Non lo dico per prendermene il merito. Ma solo perché ha talento. Ad oggi credo che abbia circa mezz’ora nelle gambe. La prossima settimana cercheremo di farlo giocare poco più di mezza partita. E la settimana successiva, a un’ora di gioco. Alla fine della sosta per le nazionali, potrà giocare novanta minuti”.

FOTO: Sito Lens