Thauvin, ora ci prova il Lens

03/08/2025 | 15:34:37

Secondo quanto riferito da L’Equipe alle 13.38, il Lens starebbe tentando di strappare Thauvin all’Udinese. La trattativa starebbe andando avanti in gran segreto sulla base di circa 6 milioni di euro. Thauvin è reduce da una stagione condita da 9 gol e 5 assist – impiegato molto spesso in posizione centrale e nonostante un infortunio a fine marzo, è riuscito a ritrovare la forma e contribuire ai buoni risultati dei friulani, riusciti a salvarsi con largo anticipo. Adesso per Thauvin potrebbero riaprirsi le porte di casa dopo le esperienze francesi con Grenoble, Bastia e Marsiglia.

Foto: Instagram Thauvin