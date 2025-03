Thauvin: “Lucca? Episodio passato. Oggi abbiamo fatto le cose insieme, è più importante”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il capitano dell’Udinese, Florian Thauvin ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Parma: “E’ un risultato buono per noi, per la squadra, siamo felici, abbiamo vinto e abbiamo 39 punti. E sono felice per Padelli, aiuta sempre la squadra, bravo lui”.

Su Lucca: “Non volevo parlare più di questo, è un episodio passato, oggi abbiamo fatto le cose insieme, è più importante”.

Foto; Instagram Udinese