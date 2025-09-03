Thauvin, il ds del Lens rivela: “Progettavamo questo colpo da un anno”

03/09/2025 | 18:25:55

Ospite di Rothen s’enflamme, Jean Louis Leca, ds del Lens, ha parlato della situazione Thauvin e del recente approdo nel club francese: “Questo colpo risale a un anno fa, quando ho terminato la mia carriera da giocatore e ho iniziato quella da dirigente. Non abbiamo mai parlato di soldi. Mi ha chiesto solo del club, dei tifosi, delle strutture, dello stadio, dei compagni, dei giovani e dei senior. Flo è una brava persona, empatico e gentile. Solo quando non è contento lo dice apertamente”.

Foto: Instagram Udinese