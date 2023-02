Thauvin: “Ho scelto l’Udinese perché ho ricevuto tante chiamate. E’ importante sentire la fiducia”

Questa mattina è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Florian Thauvin, nuovo acquisto dell’Udinese arrivato da svincolato dai messicani del Tigres. Queste le prime parole del francese: “Ho scelto l’Udinese perché ho ricevuto tante chiamate dalla società. Per un giocatore è importante sentire la fiducia e quando la società ha un piano per lui. Ringrazio per questa fiducia e voglio mettermi subito a disposizione lavorando duramente. I primi giorni qui sono andati benissimo. Volevo ringraziare la società e il direttore per aver fatto il possibile per farmi venire qui, in uno dei campionati migliori al mondo. Sono molto contento, il club è bellissimo. Sono rimasto impressionato per le strutture, lo stadio, il campo da gioco”.

Foto: sito ufficiale Udinese