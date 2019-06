Thauvin allo scoperto: “Futuro? Ora non vedo motivi per lasciare il Marsiglia”

Florian Thauvin nelle scorse settimane era stato indicato dalla stampa francese come possibile partente in casa Marsiglia. Ma lo stesso esterno offensivo, intervenuto ai microfoni di TF1, ha fatto chiarezza sul suo futuro: “Il mio obiettivo in carriera è quello di arrivare il più in alto possibile, finché l’OM me lo concederà non vedo perché non dovrei restare. Ho già avuto modo di parlare col nuovo tecnico André Villas-Boas, ho buone sensazioni. Ha tante cose da insegnarci e non vediamo l’ora di iniziare a lavorare con lui”, ha chiuso Thauvin.

Foto: Twitter personale Thauvin