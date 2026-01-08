TFN, Trapani, arrivano altri 7 punti di penalizzazione. In totale sono 15

08/01/2026 | 17:45:06

Ancora una batosta per il Trapani Calcio che vede recapitarsi altri 7 punti di penalizzazione dal TNF. Sono in totale 15 i punti di penalizzazione per i siciliani.

Questa, la nota diffusa dalla FIGC: “Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive”.

Foto: sito Trapani