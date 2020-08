TFN, Picerno retrocesso e Bitonto penalizzato: niente Serie C per i pugliesi, promosso il Foggia

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto dure sanzioni al Picerno e al Bitonto, società deferite per la combine della gara disputata il 5 maggio 2019 che ha deciso la classifica finale del Girone H del Campionato di Serie D. Prosciolto il Potenza. Questo il comunicato della Figc: “Il TFN ha retrocesso all’ultimo posto in classifica del campionato di Serie C per la stagione 2019/2020 l’AZ Picerno e ha sancito la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2019/2020 per l’USD Bitonto, che vede così sfumare il primato in classifica ottenuto nel Girone H del campionato di Serie D e la conseguente promozione in Serie C”. In questo momento, il Foggia può festeggiare la promozione in Serie C secondo la sentenza.

Foto: sito ufficiale Figc