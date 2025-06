Textor (pres. Lione): “Non abbiamo intenzione di vendere Thiago Almada”

24/06/2025 | 19:20:01

Il Lione non ha alcuna intenzione di vendere Thiago Almada. E ad annunciarlo è direttamente il presidente John Textor al quotidiano A Bola: “Ho parlato con il Benfica solo per rispetto e per i buoni rapporti che abbiamo, anche per via della recente trattativa legata ad Arthur Cabral. Ma ho voluto chiarire che non abbiamo alcuna intenzione di vendere Thiago Almada. Vogliamo costruire la squadra attorno a lui. Non ho nemmeno chiesto una cifra al Benfica, perché non abbiamo mai messo il giocatore ufficialmente sul mercato”.

Foto: Instagram Almada