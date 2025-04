Textor e la frecciatina al PSG: “Al Mondiale per Club giocheremo contro una piccola squadra di Parigi”

Proprietario di diverse squadre in tutto il mondo, tra cui l’Olympique Lione in Francia e il Botafogo in Brasile, l’imprenditore americano John Textor non perde mai occasione di stuzzicare il Paris Saint–Germain e ai microfoni di DAZN ha già lanciato il guanto di sfida alla squadra di Luis Enrique, che il Botafogo incontrerà proprio nella prima giornata del proprio girone del Mondiale per Club: “Giocheremo contro una piccola squadra di Parigi, una squadra storica come l’Atletico de Madrid e anche i Seattle Sounders: non vedo l’ora”.

Foto: Twitter Lione