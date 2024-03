Textor denuncia: “Gli ultimi tre campionati brasiliani sono stati manipolati. Ho le prove”

Il proprietario – tra le altre -del Botafogo John Textor, che guida anche il Lione in Europa, ha lanciato pesanti accuse nei confronti del calcio brasiliano dalle colonne di Globoesporte: “Nelle ultime gare dello scorso anno l’odio nei nostri confronti era così forte che per noi era difficile assistere alle partite e questo non può andare avanti. In questo mondo non vinceremo più un campionato e i tifosi fra trent’anni scopriranno cos’è realmente successo. Tutti sanno cosa penso, ma è da irresponsabili parlarne con la stampa”.

Poi l’attacco frontale alle istituzioni: “I giudici dei tribunali sportivi non dovrebbero scherzare con nessuno su manipolazioni ed errori. Qualcuno dice che in Brasile non esiste la corruzione, ma abbiamo le prove che non è così. Gli ultimi tre campionati sono stato manipolati”.

Foto: Twitter Lione