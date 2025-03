Textor al fianco di Fonseca: “Sei l’uomo giusto per il Lione. Sono con te oggi e per sempre”

“Buon compleanno Paolo! Sono con te oggi e sempre. Hai commesso un errore… le tue scuse erano sincere… e la tua punizione è chiaramente troppo severa. Sei l’uomo giusto per il Lione e noi persevereremo. Allez l’OL!”. Con questo breve messaggio fra le proprie stories di Instagram il proprietario del Lione, John Textor, ha voluto mostrare la sua vicinanza al tecnico portoghese nel giorno del suo compleanno, dopo la stangata. Infatti, giusto nella serata di ieri, Fonseca ha avuto la notizia dalla commissione disciplinare francese che, per l’episodio del testa a testa con l’arbitro Benoit Millot, dovrà rimanere lontano dalla panchina (e dagli spogliatoi) per 9 mesi, fino al 30 novembre 2025. Il messaggio di Textor dunque non esprime soltanto vicinanza e solidarietà per una squalifica ritenuta troppo dura, ma aggiunge una conferma di volergli stare vicino in mezzo a tante voci di licenziamento per lui, data la situazione.

Foto: X Lione