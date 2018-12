Tevez sbotta: “La Conmebol? Dietro ci sono tre pazzi seduti a una scrivania, non capiscono nulla!”

Carlos Tevez, capitano e leader del Boca Juniors, ha commentato la decisione della Conmebol di far disputare la finale di ritorno di Copa Libertadores a Madrid dopo gli incidenti del Monumental: “È difficile concentrarsi sulla partita, veniamo da un lungo viaggio. Pensavo di essere un asino in storia, ma mi pare che qualcuno mi abbia battuto. Ho pensato fosse una pazzia quando dicevano che avremmo giocato qui o a Doha. Ci hanno dato l’illusione di giocare il ritorno in casa del River. Come direbbe il mio amico Osvaldo, dietro la CONMEBOL ci sono tre pazzi seduti a una scrivania, non capiscono nulla. Una finale al Bernabeu è cosa rarissima, per un giocatore è strano provare a concentrarsi. Per entrambe le squadre sarà difficile, dobbiamo capire che non stiamo giocando un’amichevole estiva. Non ho ancora parlato con i giocatori del River e non so se lo faranno. Non c’è problema, sappiamo che la gente è stanca di tutto”.

Foto: diariopopular