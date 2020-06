Tevez: “Resto al Boca fino a dicembre, poi potrei tornare al Corinthians o al West Ham”

Intervistato da La Red, Carlitos Tevez ha voluto fare chiarezza sul suo futuro: “La mia intenzione è quella di restare al Boca, con l’obiettivo di vincere la Copa Libertadores. Ho raggiunto un accordo per il rinnovo di sei mesi. Avevo chiesto un anno, il club mi ha proposto un anno e mezzo e a quel punto ci siamo accordati per sei mesi. Preciso che devolverò tutti i miei compensi, bonus compresi, ad alcune associazioni benefiche, in aiuto delle tante persone colpite dalla pandemia. Il futuro? Potrei tornare per sei mesi al Corinthians o magari in Europa, al West Ham. Voglio arrivare a dicembre e vedere come sto: potrei anche continuare al Boca o ritirarmi”.

Foto: Diario Popular