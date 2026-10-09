Tevez organizza la partita d’addio alla Bombonera: vuole Messi e Ronaldo

09/10/2026 | 10:03:58

Nonostante Carlos Tevez, ex attaccante di Manchester United, Manchester City, Juventus e Boca Juniors, si sia ritirato nel 2022, non ha mai potuto salutare la tifoseria Xeneize, dove ha chiuso la carriera. Così, l’Apache ha deciso di organizzare una partita d’addio entro la fine dell’anno nel tempio del Boca, la Bombonera. Come riporta Infobae, l’argentino avrebbe ottenuto l’autorizzazione di Juan Roman Riquelme, presidente del club, per disputare la festa il 20 dicembre. Tevez si è espresso anche sui partecipanti e non ha lasciato nulla al caso. Infatti, come ha detto qualche giorno fa al canale streaming OLGA, vorrebbe creare una squadra con i 10 giocatori più forti con cui ha mai condiviso il terreno di gioco: “Portieri, Buffon e Van der Sar; i difensori Ferdinand, Vidic, Chiellini, Bonucci; i centrocampisti Pirlo, Scholes, Riquelme… Messi e Ronaldo? Li abbiamo inseriti nella stessa squadra”. Se L’ex juventino riuscisse in questa impresa, si tratterebbe della prima volta in cui i due extraterrestri giocheranno insieme. Non è mai successo, né in gare ufficiali, né in amichevoli. Tevez ha giocato insieme alla Pulce in Nazionale e con CR7 al Manchester United, vincendo la Champions League nella stagione 2007/2008.

Foto: Instagram Tevez