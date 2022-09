Tevez: “Non scendo dalla barca che affonda. Rimango al Rosario Central”

Carlos Tevez è intervenuto in conferenza stampa e ha sollevato dubbi sulla sua continuità a Rosario Central a causa di problemi con i dirigenti in vista delle prossime elezioni presidenziali del club. Tuttavia, Carlitos ha parlato di nuovo quest’oggi in vista dello scontro contro il Racing , tranquillizzando i tifosi del Rosario Central.

Queste le sue parole: “Forse mi sono espresso nel modo sbagliato, ma voglio essere qui, più di ogni altra cosa per i ragazzi. Ho detto che non sarei sceso dalla nave e non lo farò, voglio sostenerli fino alla fine. Il mio progetto è sempre stato con i ragazzi, ma è un processo di accompagnarli con persone esperte che sappiano farsi carico della situazione. Il problema è che stanno mettendo su il petto per la società, è necessario avere giocatori che sappiano prendersi la responsabilità di questa situazione, non deve toccare i ragazzi perché non sono ancora pronti. Questo è un processo”.

Sulle elezioni presidenziali del club: “Penso che si debba capire il contesto. La prima cosa da fare è pensare al Central, l’attenzione non deve essere rivolta a me. La cosa fondamentale è il club, prima c’è lo scudetto, poi arrivano la capolista, tecnici e cognomi. Qui può succedere di tutto, il problema non è Tevez. Il problema è che chiunque sarà l’allenatore la prossima stagione troverà una rosa molto giovane. Dei 32 giocatori che avremo in rosa, 11 saranno liberi , e di quei 21 rimasti abbiamo Peralta, Lo Celso, Dupuy e Montoya, con gravi infortuni. Di 17 giocatori ne hai 8 che hanno meno di 22 anni, questa è la situazione del Centrale. Non importa quale allenatore ci sia . , ma otterrà una rosa con 17 giocatori, di cui 8 hanno meno di 22 anni”.

Foto: twitter Rosario Central