Tete stende la Fiorentina: 3-2 Panathinaikos e palo di Djuricic

Dopo aver rimontato due gol nel primo tempo con Beltran e Fagioli, la Fiorentina si è arresa nel secondo tempo a Tete che al 54’ con un sinistro imprendibile su assist di Djuric. È stato il gol decisivo per il Panathinaikos che ha avuto le occasioni per andare sul 4-2 (con lo stesso Tete e con un palo di Djuricic nel finale) più di quanto i viola non abbiano avuto l’opportunità di acciuffare almeno il pareggio. La qualificazione ai quarti di Conference League tra una settimana al “Franchi” resta assolutamente alla portata della Fiorentina, ma l’impressione è che la squadra di Palladino abbia perso un’occasione per uscire con un risultato positivo dalla trasferta di Atene.