Tete: “Abbiamo iniziato bene la partita ma siamo stati inefficienti”

Il difensore del Lione Kenny Tete è intervenuto ai microfoni di OLTV: “Abbiamo iniziato bene la partita ma siamo stati inefficienti. Dobbiamo però ricordare il nostro ottimo percorso. L’atmosfera nella squadra è stata molto buona a Lisbona. Abbiamo imparato molto. Dobbiamo continuare così, insieme, per realizzare una grande stagione”.

Kenny Tete après #OLFCB : « On a bien démarré le match mais on a manqué d’efficacité. On doit retenir notre très bon parcours. L’atmosphère dans l’équipe était très bonne à Lisbonne. On a beaucoup appris. On doit continuer comme cela ensemble pour réaliser une grande saison. » pic.twitter.com/V3AXt6YrXD

