Testa al campionato per l’Inter: il recupero col Bologna a fine aprile

Dopo l’eliminazione dalla Champions a testa alta, l’Inter si tuffa nuovamente nel campionato per cercare di rimettersi in carreggiata con in testa l’obiettivo della seconda stella. Per riconquistare la vetta, attualmente sarebbe sufficiente conquistare i tre punti nel recupero contro il Bologna, che doveva essere l’avversario dei nerazzurri nel giorno dell’Epifania. Adesso le date disponibili sono tante, al netto della semifinale di ritorno di coppa Italia del 20 aprile, ma presumibilmente al Dall’Ara si scenderà in campo il 27 aprile. Questo perché il club presenterà ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI dopo la decisione di secondo grado e, dal 16 marzo, dovrà passare un altro mese per le rispettive memorie difensive. Si arriverebbe a metà aprile ma, come già scritto, il 20 ci sarebbe il ritorno di Coppa Italia quindi, ammesso che il Collegio di Garanzia decida di nuovo che la partita sia da giocare, la prima data disponibile diventerebbe il 27 aprile pomeriggio. Il tutto per non accavallarsi con le semifinali di Champions League.

Foto: Twitter Dumfries