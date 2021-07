TESSMANN, IL COLPO AD EFFETTO DEL VENEZIA

Il Venezia sempre più americano. Tanner Tessmann è un nuovo giocatore del club lagunare. Il classe 2001 è stato presentato ieri, dove ha ammesso con stupore di essere in un campionato europeo, così importante come la Serie A.

Come tutti i ragazzi americani, Tessmann prima di avvicinarsi al calcio, ha provato con altri sport, come basket e football americano. Poi nel 2016 fu ingaggiato dal Dallas FC, dove ha giocato i campionati liceali con la selezione giovanile. Nel 2019, il giovane viene giocato al North Texas, poi nel 2020-21 il Dallas lo inserisce in prima squadra nella MLS americana. Per lui 21 presenze in campionato, senza trovare la via del gol ma ha esordito a gennaio con la nazionale a stelle e strisce.

Poi la chiamata a sorpresa del Venezia, che decide di investire sui giovani americani in mediana, con appunto Tessmann e l’italo-americano Busio.

Giovani chiaramente da far crescere, da far inserire gradualmente in un calcio completamente diverso come quello italiano.

Tessmann ha dichiarato di vedere in McKennie alla Juve un punto di riferimento, al quale appoggiarsi per qualche consiglio e sul come approcciare la Serie A.

E’ un giocatore polivalente che può essere impiegato in tutti i ruoli del centrocampo, anche se trova la sua collocazione migliore come regista basso davanti alla difesa. Abile in fase di interdizione, costruzione del gioco e capace di dialogare con i compagni, grazie a una buona precisione nei passaggi e un buon tiro dalla distanza.

Il direttore dell’area tecnica del Venezia, Paolo Poggi, lo ha paragonato, per caratteristiche tecniche, a Manuel Locatelli.

Per il modo di giocare del mister Paolo Zannetti, Tessmann, grazie alle sue qualità tecniche importanti, può ritagliarsi alcuni spazi e dimostrare le sue potenzialità. Un giocatore che può migliorare ancora molto in fase propositiva e realizzativa e sui calci piazzati, sui quali sta affinando la propria tecnica e lavorando in un campionato competitivo come la Serie A, Tanner Tessmann può essere davvero il colpo ad effetto del Venezia.

