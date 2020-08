Tesser: “La vittoria di Frosinone ci deve dare convinzione”

Il tecnico del Pordenone, alla vigilia della gara contro il Frosinone in programma domani sera a Trieste, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. Queste le parole di Attilio Tesser: “Sarà come entrare in campo per il secondo tempo di una gara lunga 180 minuti. Siamo appena a metà. Dovremo farci trovare pronti ripetendo la prestazione fatta all’andata. Ricca di concentrazione, determinazione e dello spirito di squadra che ci ha sempre contraddistinto. La vittoria di Frosinone ci deve dare convinzione, ma unita alla consapevolezza che in 95 minuti dovremo essere sempre feroci e tenere la guardia alta. Affrontiamo una formazione di grande valore. Il vantaggio non ci deve portare a stare in difesa. Dovremo invece attaccare, andarli a prendere, senza paura. Con grandissima umiltà e rispetto dell’avversario. Rientra Bassoli e portiamo con noi anche Strizzolo. Rispetto alla formazione di Frosinone, dove avevano fatto tutti veramente bene, anche chi non era partito dall’inizio, ci potrebbe essere qualche variazione. Valuterò fino in fondo dopo aver parlato anche con i ragazzi.”

Foto: twitter Pordenone