Tesser e la Triestina, un esonero senza senso

Attilio Tesser esonerato a Trieste è una tra le notizie della domenica sera. Sono arrivate conferme, compreso il comunicato ufficiale, rispetto a quanto anticipato, con diversi siti che si erano accodati con classico “copia-incolla” senza citare la fonte (in modo particolare, un portale “specializzato” del Triveneto). Ma il discorso è un altro, ovvero le questioni di pancia di dirigenti che viaggiano d’istinto, ulteriore conferma dell’assenza di specialisti all’altezza (non soltanto in Serie C…). Tesser lascia dopo una sconfitta in casa e una brutta prestazione, situazioni che non giustificano un esonero del genere con la Triestina terza in classifica. Ovviamente l’ambizione è quella di vincere il campionato quando non c’erano le condizioni per centrare il primo posto, alla luce di un mercato (facciamo un esempio) che ha portato alla cessione dell’attaccante Adorante alla Juve Stabia. Un autogol come quello del Venezia che si è privato di Johnsen per mandarlo a una concorrente diretta come la Cremonese.

Foto: Twitter Triestina