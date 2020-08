Tesser: “Contro il Frosinone senza rimpianti, non dobbiamo fare calcoli”

Il tecnico del Pordenon, Tesser, ieri, alla vigilia della gara di playoff di Serie B ha parlato della gara contro il Frosinone. “Deve restare la concentrazione e deve sparire l’emozione. L’atmosfera della gara è positiva. Chiedo ai ragazzi di non avere rimpianti, di non fare calcoli perché la gara si gioca in 180’ minuti. Frosinone? Era tra le grandissime favorite, e con la vittoria sul a Cittadella ha ritrovato la fiducia. Ovvio che li rispettiamo, ma conta la nostra interpretazione. Sul doppio confronto stagionale ci da un po’ di fiducia. La squadra sta bene, De Agostini sarà convocato. Per i nostri tifosi garantisco volontà e impegno.”

Foto: sito ufficiale Pordenone