Terzic: “Tornare a Firenze? Sono felice di ritrovare i tifosi ma ora penso a noi. Perché il Frosinone? Ha margini di crescita e ambizioni”

27/08/2026 | 12:52:45

Il calciatore del Frosinone, Aleksa Terzic, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di sabato contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Dove preferisco giocare? Preferisco giocare come terzino sinistro ma anche in altre zone come esterno o anche come terzino destro. Le mie caratteristiche sono la velocità e il cross. Non mollo mai e do tutto fino alla fine questo è importante. Decide il mister dove mettermi, io ci sono. Tornare a Firenze? Sono felice di tornare a giocare a Firenze e ritrovare i tifosi ma ora penso a noi, non avrò difficoltà a giocare lì. COsa mi ha spinto a venire al Frosinone? Mi ha spinto il progetto, la società ma soprattutto la serie A. Hanno fatto un grande campionato in B, si vede che in questa squadra si possono far tante cose bene e ha margini di crescita e ambizioni. Vogliono dare il massimo e fare grandi cose”.

Foto: sito Frosinone