Terzic: “Sono felice per come sto lavorando. Italiano sta dando fiducia a tutti”

Aleksa Terzic, terzino della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al Telegraf: “Sono felice per quanto fatto e come sto lavorando, aspettavo l’occasione buona e l’allenatore mi ha detto che sarebbe arrivata e così e stato. Per quanto mi riguarda ho fatto di tutto per farmi trovare pronto e penso che potrò guadagnare spazio nei prossimi mesi. Sono già entrato più volte dalla panchina in situazioni difficili, e quando si entra dalla panchina l’importante è ottenere un risultato positivo. In Italia è molto difficile quando si entra dalla panchina perché il ritmo è tosto. Non mi piace sbilanciarmi, ma quest’anno abbiamo cambiato l’allenatore che ci ha dato fiducia. Siamo davvero tutti come un’unica famiglia. Andiamo d’accordo e tutti aiutano tutti. Quando la squadra è così, si possono ottenere grandi successi. Poi c’è un bel gruppo tra noi serbi, siamo in quattro ed usciamo spesso insieme. Devo ringraziare soprattutto Matija Nastasic per i consigli che mi sta dando”.

FOTO: Instagram Terzic