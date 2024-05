Terzic: “Le finali si vincono, non siamo qui solo per dare un’altra Champions al Real”

L’allenatore del Borussia Dortmund, Edin Terzic, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League col Real Madrid per presentare la finale di Wembley: “Non eravamo i favoriti contro l’Atletico, non eravamo i favoriti contro il Paris Saint-Germain e non saremo qui domani solo perché il Real possa vincere il suo prossimo trofeo. Se hanno punti deboli? Ovviamente ci sono. Ci siamo preparati molto bene come squadra e questo ci dà una buona sensazione al momento”.

Infine, un messaggio alla squadra: “Una finale non è qui solo per essere giocata, è qui per essere vinta!”.

Foto: Twitter Dortmund