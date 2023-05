Terzic: “Bellingham mi ha chiesto di non partire titolare”

Un finale da incubo per il Borussia Dortmund che ha visto svanire la possibilità di diventare campione di Germania all’ultimo istante di questa Bundesliga. Trofeo sollevato al cielo dai rivali del Bayern Monaco e gialloneri che sprofondano nella tristezza. Stagione conclusa nel peggiore dei modi per il BVB che adesso dovrà programmare il futuro. Futuro che vedrà Jude Bellingham lontano da Dortmund, su di lui è forte la pressione del Real Madrid. Bellingham non è sceso in campo nell’ultima e decisiva sfida di campionato. L’allenatore del Borussia Edin Terzic ha spiegato questa scelta: “Jude era nei miei titolari, ma poche ore prima della partita mi ha telefonato spiegandomi di non sentirsi al 100%. Ha lavorato duramente negli ultimi giorni ma anche nel riscaldamento non stava bene. Avrei voluto dargli qualche minuto ma poi la partita si è messa in salita e ho deciso per cambi più offensivi”. Un saluto in lacrime quello tra Bellingham e il Borussia: “Avete visto quanto avrebbe voluto aiutare la squadra, l’ha fatto per tutta la stagione. È un grande giocatore e sono sicuro che avrà una carriera ricca di successi”.

