Terzic: “Abbiamo messo in difficoltà il City, delusi per il risultato. Ci rivedremo tra otto giorni”

Il tecnico del Borussia Dortmund, Edin Terzic, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko per 2-1 sul campo del Manchester City: “Sapevamo che avrebbero tenuto il pallone per molto tempo, noi volevamo spingerli in determinate zone del campo e siamo riusciti a farlo molto bene. Abbiamo limitato le loro azioni offensive e siamo riusciti a renderci pericolosi, per questo siamo delusi per il risultato finale. Pep ha speso buone parole nei miei confronti dopo il fischio finale, ma non è ancora finita. Ci rivedremo tra otto giorni: daremo il massimo per ribaltare il risultato e approdare al prossimo turno”.

Foto: Twitter BVB