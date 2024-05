Terzic: “Abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Ancelotti? E’ uno dei migliori allenatori della storia del calcio”

Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di Sky a distanza di pochi giorni dalla finale di Champions League in programma sabato 1 Giugno alle 21 contro il Real Madrid. Il tecnico si è soffermato sull’incredibile percorso del suo Dortmund (i gialloneri hanno eliminato infatti Psv, Atletico Madrid e Paris Saint-Germain) oltre che sui prossimi avversari e su Carlo Ancelotti. Queste le sue parole: “E’ davvero una storia incredibile. Non voglio parlare troppo della mia storia perché noi, come squadra, abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Raggiungere la finale è qualcosa che merita di essere raccontato. Sono felice e orgoglioso di andare a giocarmi la finale di Champions League con la mia squadra”.

Sul Real Madrid e Ancelotti: “Se vinci la Champions League per quattordici volte vuol dire che sei molto legato alla competizione. Ancelotti ha vinto tantissimo e con squadre diverse, ho grandissimo rispetto per lui: è uno dei migliori allenatori della storia del calcio.”

Foto: facebook Borussia Dortmund