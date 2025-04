Terza sconfitta di fila senza gol fatti per l’Atalanta: è la prima volta nell’era Gasperini

L’Atalanta perde ancora. L’1-0 subito in casa dalla Lazio rappresenta la terza sconfitta consecutiva in Serie A senza segnare alcun gol per la Dea. Come evidenziato da Opta, una simile difficoltà in fase offensiva – e un analogo crollo dei risultati – non accadeva addirittura dal 2014, nel periodo tra settembre e ottobre, con Stefano Colantuono in panchina. È la prima volta nella gestione di Gian Piero Gasperini che l’Atalanta perde tre partite consecutive senza segnare alcuna rete.

Foto: Instagram Atalanta