Terry confessa: “Mio padre voleva firmassi con il Manchester United”

Immaginare John Terry con una maglia diversa da quella del Chelsea, sarebbe paragonabile ad un insulto per gli amanti del calcio. Eppure, agli inizi della sua carriera, qualcuno lo voleva addirittura con la casacca dello United. A distanza di molti anni, la bandiera del Chelsea si è raccontata a Footballer’s Guide to Football.

“Potevo scegliere tra Arsenal, Chelsea e Manchester United e per essere onesti tutte e tre le opzioni erano magnifiche. Ma nel momento in cui sono entrato a Stamford Bridge ho capito che era il mio posto. So che suonerà strano, ma è stato così. Mio padre, però, non voleva che firmassi con il Chelsea. Anzi, quando sono andato sul terreno di gioco per firmare il mio modulo di iscrizione alle giovanili del club, si è rifiutato di venire con me. Mi ricordo che ero nel tunnel e i giocatori stavano rientrando. Glenn Hoddle mi passa vicino e mio padre mi fa ‘tu con questi non ci firmi, dovresti andare al Manchester United’. E io, che ero fatto così già all’epoca, gli rispondo ‘sono sicuro al 100% di voler firmare con loro, se non vieni con me il modulo me lo firmo da solo.”

Foto: Sito ufficiale Chelsea