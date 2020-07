“Terrone del caxxo”, l’offesa del manager dell’Atalanta: inchiesta della procura FIGC

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, tramite il suo profilo Facebook ha espresso tutto il suo disappunto per la vicenda che ha coinvolto l’Atalanta nelle ore antecedenti la sfida in casa della Juventus. Il team manager dell’Atalanta Mirco Moioli aveva espresso frasi pesanti ed un insulto razzista nei confronti di un tifoso del Napoli. Ecco il pensiero del Ministro:“Brutto episodio del team manager dell’Atalanta, per il quale si è già, giustamente, attivata la procura federale della FIGC”.