Terribile notizia: è morta la figlia di Silvio Baldini

17/07/2026 | 11:00:39

Si è spenta a 30 anni Valentina Baldini, figlia di Silvio, CT della Nazionale, era una dei tre figli dell’ex allenatore di Pescara e Palermo. Valentina, soffriva dalla nascita di una grave forma di tetraparesi spastica, era legata da un rapporto molto speciale con il tecnico che in molte interviste ha raccontato di aver tratto forza da Valentina, dono speciale per tutta la famiglia: “Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio”. Si è spenta a Massa, in Toscana. A Sivio Baldini e alla famiglia, affettuose condoglianze dalla redazione tutta.

Foto: X Azzurri