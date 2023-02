Terremoto in Turchia: è morto il Ds dell’Hatayspor, riconosciuto dal test del DNA

Altra brutta notizia dalla Turchia, nuova scomparsa per il club dell’Hatayspor che – dopo Atsu – ha perso anche il Direttore Sportivo Taner Savut. Dalla Turchia confermano il decesso del dirigente che, come il calciatore, è stato ritrovato senza vita sotto le macerie causate dal duro sisma avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 febbraio. Nel frattempo, il club turco del Goztepe ha confermato il decesso con un tweet: “È con profonda tristezza che abbiamo appreso della notizia che il direttore sportivo dell’A. Hatayspor Taner Savut, che ha anche giocato nel nostro club per un po’, è deceduto nel disastro del terremoto. Che Dio abbia pietà del defunto, esprimiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e alla comunità calcistica turca”.

Bir dönem kulübümüzde de forma giymiş olan A. Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’un deprem felaketinde vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/vNeyjDN1V7 — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) February 21, 2023

Foto: Twitter ufficiale Hatayspor