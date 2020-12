Terremoto Croazia, il difensore Lovren offre il proprio albergo per gli sfollati

La Croazia eri sera è stata travolta dal terremoto, che ha causato morte e distruzione. A dare una mano agli sfollati, tra gli altri, anche il difensore croato ex Liverpool, ora allo Zenit San Pietroburgo, Dejan Lovren, che ha deciso di mettere a disposizione il suo hotel per chi ha perso tutto.

In seguito alla scossa di ieri, sentita anche in nord Italia, finora si contano 7 vittime e decine di feriti. Attraverso un messaggio sul suo profilo Instagram, il veterano della nazionale croata Lovren si è subito messo a disposizione. “Cari cittadini di Petrinja, per le 16 famiglie più in pericolo metto a disposizione il mio hotel a Novalja. Se avete bisogno di un alloggio temporaneo contattate il mio team. Precedenza alle famiglie con bambini”.

Foto: Twitter personale