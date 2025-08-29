Terraciano e Vasquez, doppio vantaggio della Cremonese sul Sassuolo

29/08/2025 | 19:18:16

Aveva iniziato bene il Sassuolo ma negli ultimi quindici minuti, la Cremonese concretizza l’ottimo pressing attuato dall’inizio partita. La sblocca Terraciano di testa al 37′, abile ad impattare la palla su di un preciso corner di Vandeputte. Il raddoppio dopo due minuti: perde palla Doig, Sanabria viene servito in area, salta Muric e conclude a rete, ma il tocco decisivo è di Vasquez. Sassuolo attacca a testa bassa: al 43′ miracolo di Audero su una meravigliosa punizione di Berardi. Dagli sviluppi del calcio d’angolo, clamorosa traversa di Pinamonti. Primo tempo in cassaforte per la squadra di casa.

foto Instagram Vasquez