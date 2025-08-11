Terracciano saluta il Milan: “Una delle esperienze più formative della mia vita”

11/08/2025 | 23:40:13

Filippo Terracciano da oggi pomeriggio è un nuovo giocatore della Cremonese.

Il giocatore ha salutato il Milan e lo ha fatto con un post sui social: “Una delle esperienze più formative della mia vita. Orgoglioso di aver indossato questi colori e grato a compagni, staff e tifosi per ogni momento condiviso. Un cambiamento nel mio percorso mi porta oggi altrove, ma con fede abbraccio ciò che verrà”.

Foto: sito Milan